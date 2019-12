Bart De Wever: “Vertrouwensbreuk met top Open VLD”

Tussen de top van N-VA en Open VLD is, na de vergadering van de paarsgroene partijen afgelopen zaterdag, een vertrouwensbreuk ontstaan. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagochtend gezegd bij de start van het partijbureau. “We hebben nu al twee weken niets meer gehoord van de Open VLD-top.” De Wever kan er niet bij dat de Vlaamse liberalen de logica van de Vlaamse regering nu niet zullen doortrekken in de federale regering.

De afgelopen twee weken heeft De Wever niets meer gehoord van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten, maar ook De Wever zelf heeft de afgelopen twee weken geen contact gezocht met Rutten. “Maar zij die boodschappen kunnen ontvangen, hebben die ontvangen”, aldus De Wever. “Onze houding is bekend.”

Het valt De Wever verder ook op dat zodra Rutten, volgens de kranten, het premierschap beloofd zou zijn, dat hij niets meer van haar gehoord heeft. “Als ik naar de kalender kijk, dan zijn er enkele zaken die de afgelopen veertien dagen samenvallen.”

Vraagt De Wever nu een mandaat aan de koning om aan te tonen dat zijn partij wel wil onderhandelen? “Je kan niets vragen aan de koning. Ik heb alleen gezegd aan zij die zeggen dat wij niet willen onderhandelen, dat dat niet juist is. Ik wil wel een poging doen.”

Vlaams minister-president Jan Jambon zei bij zijn aankomst dat er geen sprake is van “een majeur probleem” binnen de Vlaamse regering. “De Vlaamse regering is de Vlaamse, de federale is de federale.”