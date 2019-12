Daniël (11) vertelt fier over adoptiepapa's, maar dat is niet naar de zin van zijn juf: “Homoseksualiteit is een zonde”

Daniël (11) krijgt na jaren in een pleeggezin, eindelijk een warm gezin. Het koppel Louis en Josh kunnen de jongen na een jarenlange procedure eindelijk adopteren. En dat is ook waar Daniël dankbaar voor is. Dat zei hij ook toen hij die vraag voorgeschoteld kreeg door een vervangende leerkracht op zijn basisschool in Utah. “Waarom zou je daarom in vredesnaam blij voor zijn”, klonk de bittere reactie van de vrouw, die de volgende tien minuten homofobe uitspraken spuide.

Het was een van zijn nieuwe papa’s, Louis Van Amstel - een bekende Amerikaanse danser die deelnam aan Dancing with the Stars - die de kat de bel aanbond door het verhaal te delen in een video op Facebook. De man was ontroerd omdat Daniël erg dankbaar is voor de adoptie, maar was ook geschokt door de homofobe uitspraken van de lerares.

“U kunt u inbeelden dat we kwaad werden”, aldus Van Amstel. “Wij gaan het hier niet bij laten. We laten dit niet zomaar passeren.” Het homokoppel was er nog het meest het hart van in dat Daniël eigenlijk niet wilde vertellen wat er was gebeurd. “Uit angst dat we hem niet meer zouden willen adopteren. Geen sprake van”, klinkt het.

Hartjes en steunboodschappen

Het waren uiteindelijk klasgenoten van Daniël die voor de jongen in de bres sprongen. Na herhaaldelijke pogingen om de preek van de lerares te stoppen, stapten enkele meisjes naar de directeur. Vervolgens werd de vervangende lerares “onmiddellijk ontslagen en onder begeleiding van het schooldomein gestuurd”.

Intussen zijn Josh en Louis erg trots op hun geadopteerde zoon omdat hij de situatie goed heeft aangepakt. Het koppel is ook ontroerd door de reactie van hun buren, familie en vrienden. De dag na het incident, was hun huis versierd met bloemen, papieren hartjes en steunboodschappen. “Er is toch nog iets goed voortgekomen uit dit lelijk incident”, aldus Louis.