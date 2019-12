Voormalige seksslavin stort in elkaar tijdens confrontatie met haar ISIS-verkrachter

Een jezidi vrouw, die als tiener werd ontvoerd en als seksslavin werd verkocht, heeft haar verkrachter geconfronteerd met zijn daden, zo blijkt uit zondag uitgezonden beelden van de Iraakse inlichtingendiensten. Op het einde van de confrontatie stortte de vrouw in elkaar.

Ashwaq Hajji Hameed was veertien toen ze werd ontvoerd en als seksslavin werd verkocht. Na een tijdje wist ze echter te ontsnappen en naar Duitsland te reizen. In de hoop daar uit de klauwen van terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) te blijven en er een nieuw leven op te bouwen.

Die droom werd echter aan diggelen geslagen toen ze op straat in Stuttgart een van haar verkrachters, de terrorist Abu Human, tegenkwam. De man sprak haar aan en zei dat “hij wist waar ze woonde”. Hameed verklaarde dat ze na de ontmoeting Duitsland meteen opnieuw wilde verlaten. Ze zou zich beter, veiliger voelen in een vluchtelingenkamp in Irak, bij haar vader.

Zondagavond verscheen Hameed op de Iraakse televisie, in een uitzending waarin ze haar verkrachter - die intussen opgepakt kon worden - confronteerde met zijn daden. “Kijk naar mij”, zei Hameed tegen de man. “Waarom heb je mij dat aangedaan? Waarom? Omdat ik een jezidi ben? Ik was veertien jaar oud toen je me verkrachtte. Kijk naar mij. Heb je een zus? Heb je gevoelens? Heb je een beetje eergevoel? Je hebt mijn leven verwoest, je hebt me alles afgenomen, alles waarvan ik ooit gedroomd heb. Maar nu weet je wat marteling is, hoe het voelt om gefolterd te worden, wat eenzaamheid is. Als je gevoelens had gehad, zou je me nooit verkracht hebben. Ik was veertien. De leeftijd van je zoon, van je dochter”, besloot Hameed, waarna ze in elkaar zakte.