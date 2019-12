Antwerpse goudhandel dekmantel voor witwaspraktijken: verdachte (43) opgepakt in Paraguay

Antwerpen - De hoofdverdachte in een onderzoek naar witwaspraktijken, is opgepakt in Paraguay, zo meldt het Antwerpse parket. Het gaat om een 43-jarige Israëli die in de Antwerpse diamantwijk een goudhandel zou hebben gehad die dienstdeed als dekmantel voor het witwassen van criminele gelden.

Midden november vonden huiszoekingen plaats in de handelszaak en in de woningen van de Israëlische hoofdverdachte B.M. (43) en zijn vader G.M. (69). Daarbij werden voor meer dan 100.000 euro cash geld, diverse luxegoederen en twee voertuigen in beslag genomen.

Het gerechtelijk onderzoek richtte zich verder ook op de betrokkenheid van de verdachten bij het ondergronds versluizen van betalingen voor leveringen van cocaïne afkomstig uit Zuid-Amerika. Uit het onderzoek bleek dat hoofdverdachte B.M. veelvuldig naar Zuid-Amerika reisde.

Hij kon in Paraguay worden opgepakt en bevindt zich nu in de Verenigde Staten in afwachting van zijn uitlevering naar België.