Emmen-speler scoort mooiste goal van zijn carrière tegen PSV… tot de VAR zich ermee komt moeien

Verdediger Glenn Bijl (24) van de Nederlandse laagvlieger Emmen beleefde gisteren het moment van zijn leven. In de match tegen topclub PSV snoepte hij Oranje-international Steven Bergwijn de bal af, om vervolgens doelman Lars Unnerstall te verrassen met een trap van aan de middenlijn. Alleen… werd zijn feestje vergald door de videoref. Die had een overtreding van Bijl op Bergwijn gezien, en riep ref Higler tot de orde. De goal werd afgekeurd, tot verontwaardiging van de verdediger van Emmen.

“Eigenlijk mag je zo’n goal als voetballiefhebber niet afkeuren”, aldus Bijl bij RTV Drenthe. “(Scheidsrechter) Higler had de situatie al beoordeeld. Het was geen 100 procent overtreding en dus moet de VAR zich er niet mee bemoeien. Ja, het was wat duwen en trekken. Maar wel over en weer. Bergwijn ging wel heel gemakkelijk naar de grond.”

? | FC Emmen-speler Glenn Bijl kon zich totaal niet vinden in de beslissing om zijn werelddoelpunt tegen PSV af te keuren.



"Ik denk dat een jongen als Bergwijn zo makkelijk omvalt, dat het geen 100 procent overtreding is"#emmpsv pic.twitter.com/nXpKCx2enj — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 2, 2019

Bijl haalde later in de match toch nog een beetje zijn gram met een assist voor spits Marko Kolar. Daar stopte het vreemde avondje van de verdediger echter niet: hij liep in de slotminuten nog tegen een tweede gele kaart aan en moest gaan douchen. De wedstrijd eindigde op 1-1.