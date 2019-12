Vechtersbaas (53) veroordeeld voor geweld aan Sportpaleis

Antwerpen / Merksem - De 53-jarige Arie d.P. uit het Nederlandse Zwijndrecht is maandag veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar effectief, en 1.200 euro boete voor een zware vechtpartij in het Sportpaleis in Merksem. Een van de slachtoffers liep daarbij een schedelbreuk op. De beklaagde ontkende dat hij dat zware letsel veroorzaakt had, maar de correctionele rechtbank van Antwerpen vond zijn schuld bewezen.

Toon S. was op 15 december 2017 met de broers Daniel en Dimitri B. en nog een tiental andere vrienden naar het optreden van Dimitri Vegas & Like Mike gegaan in het Sportpaleis. Ze kregen het er met Arie d.P. aan de stok, nadat Toon S. mogelijk wat bier op zijn vriendin had gemorst.

Arie d.P., die volgens getuigen onder invloed was van drugs, ontblootte zijn tanden en was uit op een confrontatie. Daniel B. kreeg als eerste een elleboogstoot. Vervolgens scheurde hij het T-shirt van zijn bovenlichaam en gaf hij Toon S. een vuistslag op het hoofd.

Het slachtoffer verloor het bewustzijn en viel op de grond. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en lag een tijdje in een coma. Dimitri B. had in het tumult een gebroken neus opgelopen.

Tijdens het onderzoek naar de dader werd eerst een andere man gearresteerd, maar hij bleek niets met de vechtpartij te maken te hebben. Arie d.P. kwam als verdachte in beeld, nadat er in Nederland een getuigenoproep werd gelanceerd met camerabeelden van de feiten.

Arie d.P. verklaarde dat Toon S. en zijn entourage zich misdragen hadden tegenover zijn vriendin en dat hij als eerste geslagen werd. Hij erkende dat hij daarna één slag aan Toon S. had gegeven, maar dat was volgens hem niet dé vuistslag, waardoor het slachtoffer in een coma was beland. Uit de camerabeelden bleek dat hij wel degelijk als eerste geslagen had en volgens getuigen was hij ook de enige die klappen had uitgedeeld.

Hij moet aan Toon S. en Dimitri B. één euro provisionele schadevergoeding betalen. Voor beide mannen werd een deskundige aangesteld. Aan Daniel B. moet hij 275 euro schadevergoeding.