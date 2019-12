Jonge automobilist slipt tegen Kuurns café door gladheid

Kuurne - De eerste gladheid verraste maandagmorgen ook een automobilist in Kuurne. De jongeman slipte met zijn wagen tegen café De Leiehoek. De ravage was groot.

De automobilist was rond kwart voor negen op weg naar zijn werk in Kuurne en moest nog één bocht nemen, maar dat liep mis. In de Steenovenstraat begon zijn Renault te slippen. Hij ging links van de weg af en belandde met een harde smak tegen de gevel van café De Leiehoek aan het kruispunt.

“Ik hoorde plots een luide klap”, zegt Lincy Meuleman die het café met bouwvakker Jens Lammens uitbaat. Het koppel woont in een huis aan de overkant van het kruispunt en zag door het raam de ravage. “De bestuurder was geslipt door de gladheid. Hij stond te bellen toen ik ging kijken. Hij was in shock.”

Foto: gsd

Zijn Renault raakte zwaar beschadigd, maar de jongeman bleef ongedeerd. Hij lichtte meteen zijn werkgeefster in. Ook de hulpverleningszone Fluvia werd opgeroepen. Door de zware klap kwam een deel van de gevel van het café op de straat terecht. De brandweer deed de brokstukken aan de kant en stutte de muur, waar een groot gat in zat.

Ondanks de ravage zouden Lincy en Jens ‘s middags toch hun café kunnen openen. “Het is de muur van ons zaaltje dat is geraakt. We gebruiken het voor vergaderingen, feestjes en voor de clubs die hier hun onderkomen hebben. We zullen het gat laten dichtmaken met planken”, zegt Lincy.