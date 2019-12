Partijbestuur Open VLD reageert op kritiek CD&V en N-VA: “We zullen zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet”

Na een lang en druk bijgewoond overleg heeft het partijbestuur van Open VLD gereageerd op de kritiek die het kreeg van CD&V en N-VA. “We zullen zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet”, luidde het onder meer.

“Het mandaat van informateur Paul Magnette (PS) loopt tot 9 december. Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo, de hoofdonderhandelaars van Open VLD, genieten de volledige steun van het unanieme partijbestuur”, zo luidt de officiële mededeling.

“Voor ons primeert de liberale inhoud. Daar zal het van afhangen en daarvoor werken we samen met de liberale familie Open VLD-MR. Dat betekent dat we opkomen voor mensen die werken en gewerkt hebben en dat we passen voor een blokkering van het land. Wij zijn een liberale partij en we werken binnen de liberale familie. We doe steeds correct aan politiek, ook met partijen die er een andere mening op na houden. De boodschap is duidelijk: wij zullen als partij zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet. En wat onze houding is tegenover een mogelijke regeringsvorming.”

Tot zover de officiële mededeling, na afloop van het partijbureau stonden ook de hoofdonderhandelaars Rutten en De Croo de pers nog te woord. “Op basis van wat inhoudelijk kan, zullen wij de keuze maken en niemand anders”, aldus De Croo.

Een kwartiertje later was het aan voorzitster Rutten om te benadrukken dat de liberale inhoud telt en dat Open VLD daarvoor samenwerkt met haar Franstalige zusterpartij MR. Ook zij herhaalde dat haar partij zelf zal bepalen wat ze goed vindt en wat niet en dat ze zich geen keuze laat opdringen door anderen die menen in hun plaats iets te moeten bepalen.