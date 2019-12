Dit jaar al bijna 1.000 webshops met namaakgoederen of illegale downloads gesloten

Dit jaar zijn in België 990 websites gesloten die namaakproducten verkochten of illegale downloads aanboden. Dat meldt minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) maandag. De websites werden gesloten in het kader van een grootschalige internationale operatie van Europol, het US National Intellectual Property Rights Coordination Centre en 28 landen. In 2018 werden in België nog 1.140 websites gesloten.

“Namaakproducten zijn ronduit minderwaardig”, zegt Muylle. “De producten verslijten sneller en kunnen gewoonweg gevaarlijk zijn. Bovendien brengen namaakproducten ook grote schade toe aan onze economie. Het is illegale concurrentie voor de winkels en handelaars die op een eerlijke manier hun brood verdienen door kwaliteitsproducten te verkopen.”

België werkt sinds 2014 nauw samen met andere landen in de strijd tegen namaak en die samenwerking werpt volgens de minister zijn vruchten af. Van de 990 domeinnamen die werden gesloten binnen de internationale actie ‘In our sites’, nam de FOD Economie er 975 voor zijn rekening. In totaal werden in alle deelnemende landen 30.506 websites gesloten. Het ging om websites die nagemaakte geneesmiddelen, elektronica en andere namaakgoederen verkochten of die illegaal films, tv-series, muziek of software verspreidden.

Het aantal gesloten websites ligt lager dan in 2018. Toen werden in alle deelnemende landen 33.654 websites geblokkeerd, waarvan 1.140 in ons land. Consumenten en ondernemingen kunnen namaak en websites die namaak verkopen melden op http://meldpunt.belgie.be.