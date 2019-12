Astronauten van ruimtestation ISS aan nieuwe riumtewandeling begonnen

Twee opvarenden van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn maandagmiddag (Belgische tijd) aan een nieuwe ruimtewandeling begonnen, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld.

De Italiaan Luca Parmitano, een astronaut van het Europese Ruimtevaartbureau ESA, en de Amerikaan Andrew Morgan begonnen om 12.31 uur aan een uitdagend uitje dat zowat 7,5 uur moet duren.

Het duo moet een nieuw koelingssysteem installeren voor een ambitieus instrument, de “Alpha Magnetic Spectrometer” (AMS).

In 2011 gelanceerd en op het ISS geplaatst, gaat het twee miljard dollar kostende instrument op zoek naar verschillende vormen van ongewone materie zoals antimaterie en donkere materie, door kosmische straling te meten.

Het toestel was niet voorzien om in de ruimte een opknapbeurt te krijgen, maar dit gebeurt nu toch. Dat gebeurt via vier ruimtewandelingen waarvan de eerste op 15 november heeft plaatsgevonden. Maandag was het de derde.