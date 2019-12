Vier jaar cel voor duw van balkon met zware gevolgen

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Kamel L. (28) uit Londen veroordeeld tot vier jaar cel en 1.600 euro boete, omdat hij een gewapende raid had georganiseerd na een mogelijk misgelopen drugstransactie. Hij had daarbij een toevallige bezoeker die hulp wilde zoeken van het balkon geduwd. Drie kompanen kregen dertig maanden cel.

Kamel L. had volgens het openbaar ministerie een drugstrafiek tussen Nederland en Engeland opgezet. Hij was op 13 januari 2016 samen met drie kompanen naar een appartement aan de Berendrechtstraat op het Antwerpse Kiel getrokken om een handlanger die drugs had achter gehouden een lesje te leren.

De handlanger was echter niet aanwezig. Wel zijn broer Sayed S. en een toevallige bezoeker Assadullah K. Zij verklaarden dat de beklaagden hen meteen hadden aangevallen en slagen hadden toegebracht. Assadullah K. was naar het balkon gelopen om hulp te roepen, maar werd door Kamel L. op het hoofd geslagen en naar beneden geduwd. Het slachtoffer smakte twee verdiepingen lager op het voetpad. Hij liep een schedelbreuk en hersenbloedingen op en lag lange tijd in coma. Het slachtoffer is gehandicapt voor het leven.

De vier mannen vluchtten weg in een Mercedes met Britse nummerplaten. Op basis van camerabeelden, douanegegevens en getuigenverklaringen konden de beklaagden geïdentificeerd worden. Kamel L., Ali A. (2) en Tyne T. (22) werden in maart 2019 uitgeleverd door Groot-Brittannië. Najeeb N. kon niet worden aangetroffen.

De beklaagden ontkenden dat ze een strafexpeditie hadden uitgevoerd. Ze verklaarden dat ze eerst naar Amsterdam waren gegaan voor een optreden van een rapper. Op de terugweg naar huis had een kennis hen naar het appartement in Antwerpen geleid om er wat cannabis te kopen en te feesten. Ze hadden de indruk dat de aanwezigen hen wilden beroven en het was tot een vechtpartij gekomen. Met de val van het slachtoffer hadden ze niets te maken.

De rechtbank vond hun uitleg ongeloofwaardig en oordeelde dat de feiten bewezen waren. Over de schadevergoeding van de slachtoffers wordt later beslist.

