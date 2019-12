Dolverliefde man haalt alles uit de kast om vriendin ten huwelijk te vragen: “Beste aanzoek ooit”

De Brit Mike Ogden (48) is dolverliefd op Gaynor Marshall (45) en sinds kort weet de hele wereld dat. Het koppel wilde graag “intiem, op een strand” in het huwelijksbootje stappen, dus vond Ogden dat het aanzoek wel groots mocht worden aangepakt. Maar wat vond zijn vriendin daarvan?

Ogden broedde al enkele weken op het perfecte aanzoek. Na twee weken intens repeteren, reed hij vorige week naar de supermarkt waar Gaynor werkt. Daar kroop hij op het dak van zijn busje en bracht een aandoenlijke serenade. Hij zong Sally Cinnamon van Stone Roses, het favoriete nummer van het koppel.

“Ik was compleet van de kaart”, aldus Gaynor. “Ik had geen flauw idee dat er een aanzoek zou komen. Toen ik Mike daar op het dak van zijn bestelwagen zag staan, was ik met stomheid geslagen.” Het epische aanzoek werd gefilmd en vond zijn weg naar sociale media, waar de beelden in een mum van tijd de wereld rondgingen. “Beste aanzoek ooit”, als de algemene teneur van de reacties op de hartverwarmende beelden.

En Gaynor? Die zei volmondig ‘ja’ toen ze ten huwelijk werd gevraagd. “Geen haar op mijn hoofd dat erover nadacht ‘neen’ te zeggen”, aldus de dolgelukkige vrouw. “Hij is mijn rots in de branding en zonder hem zou ik verloren zijn.”

