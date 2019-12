Michel Lelièvre, rechterhand van Dutroux, heeft gevangenis verlaten

Michel Lelièvre (48), de vroegere handlanger van Marc Dutroux, heeft maandagochtend in alle discretie de gevangenis van Ittre in Waals-Brabant, verlaten. Dat bevestigt het gevangeniswezen aan onze redactie. Begin oktober oordeelde de Franstalige strafuitvoeringsrechtbank dat Lelièvre vervroegd mocht vrijkomen, zonder enkelband.

In alle vroegte en discretie mocht Michel Lelièvre maandag de gevangenis verlaten. Waar hij momenteel verblijft, werd niet medegedeeld. Ook zijn advocate, Benjamine Bovy, wilde niet reageren op het nieuws. Lelièvre moet zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo moet hij onder meer een vast adres hebben, werken of studeren, en op regelmatige tijdstippen bewijzen dat hij geen alcohol of drugs gebruikt. Hij mag niet met andere veroordeelden of drugsverslaafden omgaan.

Ook mag hij zich niet huisvesten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Henegouwen, Luik en Luxemburg, en in delen van Nederland en Duitsland.

Lelièvre werd in juni 2004 veroordeeld tot vijfentwintig jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van An Marchal, Eefje Lambrecks, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez in 1995 en 1996.

In 2012 werd ook Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Eerder dit jaar vroeg ook Marc Dutroux zelf de vervroegde vrijlating aan maar dat verzoek werd afgewezen.

