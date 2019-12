Jongere verantwoordelijke voor dood Priscilla Sergeant (14) staat weer terecht voor agressie

A., één van de minderjarigen die betrokken waren bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, heeft zich maandag opnieuw voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen. De intussen 23-jarige jongeman, die in juli van de jeugdkamer van het hof van beroep nog een berisping kreeg opgelegd voor zijn rol in de dood van Priscilla Sergeant, liep al vier eerdere correctionele veroordelingen op, waarvan drie voor geweldfeiten.