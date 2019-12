20 Premier League-matchen in december gratis te zien via streaming

Wedstrijden in de Premier League zullen in december voor het eerst in 27 jaar gratis te zien zijn. Amazon Prime zal deze maand twintig partijen live uitzenden.

Amazon begint in december met een testfase van een gratis streaming, in een formule die normaal 7,99 pond (9,4 euro) per maand of 79 pond (92,7 euro) per jaar kost en waar onder meer ook het muziekabonnement inzit. De test begint 3 december. Daags nadien zullen vijf matchen te zien, op 26 december zes.

Momenteel hebben Sky en BT Sport de uitzendrechten van de Premier League in handen, maar daar komt in de toekomst als het van Amazon afhangt verandering in. Het e-commercebedrijf zal naar verwachting meebieden wanneer het volgende uitzendcontract van de Engelse hoogste klasse vrij komt.

Amazon specificeerde zich de voorbije jaren meer en meer in sportwedstrijden. Sinds het begin van 2019 zijn de tennistoernooien van de ATP-tour in het Verenigd Koninkrijk exclusief te bekijken om Amazon. Volgend jaar komen daar ook de toernooien van de WTA-tour bij.