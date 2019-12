Virgil Van Dijk is een monumentale verdediger. Maar Lionel Messi moet de Gouden Bal winnen. Die wordt vanavond vanaf 20.30 uur in Parijs uitgereikt.

Het is een kwestie van smaak. Hou je van analisten? Of van artiesten? Virgil Van Dijk (28) is een analist. Hij kijkt, ontleedt, grijpt in.

Neem de finale van de Champions League Liverpool-Tottenham. Heung ...