Politiezone Brussel Noord neemt voor het eerst wagen wegpiraat in beslag

De lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft afgelopen vrijdag voor het eerst een wagen van een gevaarlijke automobilist bestuurlijk in beslag genomen. Dat meldt de politiezone maandag. Het ging om een autobestuurder die het leven van verschillende schoolkinderen in gevaar had gebracht, aldus de politie.

De bestuurder liep vrijdagmiddag rond 13.00 uur tegen de lamp in de Chaumontelstraat in Schaarbeek. Vlakbij twee scholen liet een bus net een aantal kinderen uitstappen, waarna die nog de straat nog moesten oversteken. Terwijl de kinderen het zebrapad overstaken, kwam een personenwagen met een hoge snelheid aangereden, die de bus voorbijstak en daarbij bijna inreed op de kinderen.

Een politiepatrouille die achter de automobilist reed, liet de man meteen stoppen. Bij de controle bleek dat de bestuurder reed zonder geldig rijbewijs.

Lichamelijke integriteit

“De situatie stond niet toe dat het voertuig gerechtelijk in beslag werd genomen, maar hij voldeed wel aan de voorwaarden voor een bestuurlijke inbeslagname”, zegt korpschef Frédéic Dauphin. “De bestuurlijke inbeslagname is gebaseerd op basis van artikel 30 van de wet op het politieambt. Het beginsel is dat als een automobilist door zijn rijgedrag het leven of de lichamelijke integriteit van anderen met zijn voertuig in gevaar brengt, zijn voertuig bestuurlijk in beslag kan worden genomen, op voorwaarde dat aan een aantal strenge criteria wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat er geen gerechtelijke inbeslagname kan worden opgelegd.”

“De afgelopen twee jaar heeft de politiezone het aantal repressieve operaties verhoogd om het gevaarlijke rijgedrag van sommige automobilisten op de weg te bestrijden”, gaat de korpschef verder. “Sommige bestuurders bleken de boodschap niet te begrijpen en waren niet gevoelig voor deze acties. Daarom hebben we ons, net als andere politiezones eerder, laten inspireren door de procedure van bestuurlijke inbeslagname op basis van het artikel 30 van de wet op het politieambt (WPA).”