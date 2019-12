Veroordeelde drugsdealer krijgt bijkomende gevangenisstraf twee jaar

Een Nederlandse drugsdealer uit Sittard, die eerder dit jaar veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van acht jaar, heeft van de Tongerse strafrechter een bijkomende gevangenisstraf van twee jaar gekregen omdat hij samen met een Marokkaan uit Maaseik in een auto vol met verstopte drugs zat. De bestuurder kreeg net als de Nederlander een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro.

In mei van dit jaar kreeg de Nederlandse drugdealer al van de correctionele rechtbank van Tongeren een gevangenisstraf van acht jaar en een boete van 30.000 euro omdat hij deel uitmaakte van een drugsbende die op grote schaal drugs verhandelden aan het drielandenpunt met de Franse en Luxemburgse grens. Die straf werd onlangs door het hof van beroep in Antwerpen bevestigd.

Hasj

Toen hij in dit dossier in 2017 de gevangenis van Hasselt, waar hij in voorhechtenis zat, mocht verlaten in afwachting van het proces, ging de Nederlander blijkbaar gewoon verder met het dealen van drugs. Op 27 september 2017 haalde de politie van Maaseik een auto uit het verkeer tijdens een routinecontrole. De twee inzittenden gedroegen zich zenuwachtig. De agenten fouilleerden de 23-jarige bestuurder en vonden 1.695 euro aan cash geld in zijn broek en een blokje hasj in zijn onderbroek. Dit leidde tot een bijkomende controle van de auto van de 23-jarige Marokkaan.

In het kastje waar de boorddocumenten lagen vonden de agenten in totaal 2.415 euro. Onder de afdekplaat van de versnellingspook werd nog eens 10.750 euro gevonden en 8,18 gram heroïne. Verstopt in de luidsprekers werden nog eens 14,86 gram cocaïne en 7,43 gram heroïne gevonden. In de auto lagen ook zeven gsm-toestellen met enkel de namen van dealers en drugsgerelateerde berichten erop.

Toeval

De bestuurder van de auto nam onmiddellijk alle schuld op zich en zette zijn vriend uit de wind. Dat deed hij ook voor de rechter tijdens de behandeling van de zaak. Hij zei dat hij zijn vriend toevallig was tegengekomen en een lift aanbood. Dit werd echter onderuit gehaald door sms-berichten waaruit bleek dat de twee in Sittard hadden afgesproken.

Naast de drugs en de gsm’s werden ook de gevonden geldsommen verbeurd verklaard.