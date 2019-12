Roberto Martinez suggereerde iets anders, maar Eden Hazard antwoordde wel degelijk op berichtje Thomas Meunier na blessure

Er is geen sprake van enige wrok van Rode Duivels-aanvoerder Eden Hazard tegenover Thomas Meunier. De ster van Real raakte dinsdag geblesseerd na een tackle van Meunier. De rechtsachter van PSG toonde achteraf spijt van die ingreep maar bondscoach Roberto Martinez suggereerde afgelopen weekend dat Hazard er misschien toch moeite mee had.

“Ik weet dat Meunier intussen wat berichten heeft gestuurd naar Eden en die heeft die nog niet beantwoord. Even afwachten hoe die relatie verder loopt”, zei Martinez na de loting in Boekarest (lees hier). Navraag leert echter dat Hazard daags na de wedstrijd Meunier al antwoordde en hem niets kwalijk nam. Van een haar in de boter tussen beide spelers is geen sprake. Case closed dus.