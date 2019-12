Dode walvis aangespoeld: “Uitgehongerd omdat zijn maag vol zat met afval”

Op het strand van Seilebost in Schotland spoelde afgelopen zaterdag een dode walvis aan. Het jonge dier stierf nadat hij visnetten had ingeslikt en daardoor niet meer kon eten.

Het dier, een jonge walvis van veertien meter lang, was omringd door allerhande afval. Wetenschappers onderzochten het dier en kwamen erachter dat de darmen van de walvis compleet leeg waren. In zijn maag werden visnetten en visgerei aangetroffen. “Het is verschrikkelijk om een jong dier op deze manier aan te treffen”, staat te lezen op de Facebookpagina van de regio. “De foto’s zijn gruwelijk, maar ze tonen ons hoe het dier aan zijn einde kwam. Hij was uitgehongerd, maar zijn maag zat vol afval, waardoor zijn darmen geen voedsel meer konden verwerken.”

Foto: Luskentyre Beach - Isle of Harris

Amper een dag later spoelden er nog meer visnetten aan. “We kunnen amper geloven dat het strand alweer vol touwen, netten en ander afval lag. We hebben alles opgeruimd zodat het niet nog meer slachtoffers kan maken. Maar het is duidelijk dat het zo niet verder kan.”

Opgepast: expliciete beelden.

Foto: Luskentyre Beach - Isle of Harris