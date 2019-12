Na de bijzondere peptalk van Kompany tegen Oostende: “Op het eergevoel spelen: dat werkt goed”

“Wat er ook gebeurt, we winnen als we zijn wie we zijn.” Ze bleef kleven, de boodschap die Vincent Kompany vlak voor de aftrap van de dramatische partij in Oostende aan zijn spelers gaf. Niet alleen omdat ze inhoudelijk als een boomerang in het gezicht terugkwam, maar vooral omdat het leek op een boodschap van een verdwaalde marketeer. Op zoek naar een antwoord op de vraag: wat is het beste motivatiepraatje?