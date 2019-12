Veertiger overleden na aanrijding, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

In Büllingen, in de Oostkantons, is een 46-jarige man in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een auto. Terwijl hij op straat lag, werd de man ook nog aangereden door een tweede bestuurder die hem niet gezien had. Dat hebben de politiezone Eifel en de procureur des Konings van Eupen maandag laten weten.