Aalsterse carnavalisten reageren: “Dat die van Unesco ons nu gerust laten met hun gezever”

Aalst -

Ze zijn opgelucht en tevreden, nu hun burgemeester Aalst carnaval van de Unesco-lijst wil laten schrappen. “Eindelijk kunnen we verder met waar we goed in zijn”, zeggen ze in Aalst. “Bij de Unesco weten ze niet eens wat we zijn, en dan willen ze ons ook nog eens regeltjes opleggen. Mooi niet. Dat ze hun lijst houden.”