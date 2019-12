Von der Leyen slaapt nog niet in Berlaymontgebouw

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zal pas begin volgend jaar haar woonruimte in het Berlaymontgebouw betrekken. Dat heeft haar woordvoerder maandag meegedeeld. De werkzaamheden aan het appartement zijn nog niet voltooid.

Enkele maanden geleden raakte bekend dat von der Leyen een woon- en slaapruimte van 25 vierkante meter laat inrichten naast haar kantoor op de dertiende verdieping van het Berlaymontgebouw. Zo wil de Duitse politica besparen op beveiligingskosten en hoeft ze minder in de file te staan.

Woontoelage

Von der Leyen trad zondag in functie, maar slapen naast haar kantoor zit er nog niet in. Niet alleen omdat ze zondagnacht in Madrid verbleef, zo meldde haar woordvoerder, maar ook omdat de werkzaamheden aan het appartement pas begin volgend jaar klaar zullen zijn. Hij voegde toe dat de woontoelage voor de voorzitter “aangepast” zal worden aan de situatie.

De voorzitter van de Europese Commissie beschikt niet over een eigen ambtswoning in Brussel, maar krijgt bovenop het salaris een verblijfstoelage. Von der Leyen’s voorganger Jean-Claude Juncker huurde bijvoorbeeld een appartement in een hotel.