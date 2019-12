“Te lelijk”, dus stuurt stad grote kerstboom meteen terug naar afzender

Volgens schepen John Adam was de boom “niet om aan te zien”. Foto: if

Oudenaarde - Merkwaardig tafereel maandag op de Markt in Oudenaarde. In de ochtend werd met een vrachtwagen de grote kerstboom naar de Markt gebracht en ook geplaatst. Maar de kerstboom stond amper recht of de leverancier moest de boom alweer verwijderen.

“We hebben de kerstboom teruggestuurd omdat die veel te lelijk was. Niet om aan te zien zelfs”, zegt schepen van Evenementen John Adam (Open VLD). “Onderaan was de kerstboom helemaal kapot en overal zaten gaten. Ten laatste midden volgende week moet de leverancier voor een nieuwe grote kerstboom zorgen.”

Foto: pdv

Niet eerste probleem

“Het is de laatste jaren altijd wel iets met de grote kerstboom op de Markt. Zo moesten we vorig jaar de lampjes opnieuw in de kerstboom hangen nadat die er door een sponsor zomaar waren ingegooid.” Intussen is de kerstmarkt in volle voorbereiding en ook twee lagere scholen dragen hun steentje bij. De leerlingen van KBO Leupegem en KBO Sint-Jozef verzorgen de pakjes voor de bomen op de Markt. Volgende week worden de pakjes in de bomen gehangen. De kerstmarkt opent op vrijdag 13 december.