Kersvers minister Philippe Goffin meteen slachtoffer van vals twitteraccount

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, kreeg maandag, twee dagen nadat hij het hoofd kwam van de Belgische diplomatie, met een slechte verrassing af te rekenen.

Een op het eerste gezicht officiële twitteraccount “PGoffinBe”, met een foto van de MR-politicus bij zijn eedaflegging bij de koning, kondigde maandagnamiddag de dood aan van de gewezen Egyptische president Hosni Moubarak. De valse account werd snel geblokkeerd door Twitter.

Buitenlandse Zaken had het sociaal netwerk gecontacteerd zodra ze de valse account ontdekt hadden. Het is nog niet bekend wie er achter deze fraude zat. De administratie verduidelijkte nog dat de nieuwe minister op zeer korte termijn over een persoonlijke twitteraccount zal beschikken.