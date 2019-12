Man met blonde pruik, die twee jongens probeerde te ontvoeren, opgepakt in Ronse

Ronse - De man met de blonde pruik die eerder twee jongens probeerde te ontvoeren in Ronse is zo goed als zeker opgepakt. Om half zes werd hij gezien in de Elzeelsesteenweg, opnieuw met zijn pruik op. De politie kwam ter plekke met drie combi’s en pakte de man op.

Volgens onze info is het zo goed als zeker dat de opgepakte man degene is die gezocht werd. Bij politie en parket wil niemand op dit moment het nieuws bevestigen. Hij werd opgepakt in de buurt van zijn woning. Ook moet men nagaan of hij effectief wel de twee jongens wilde ontvoeren. De eerste poging vond plaats op donderdag 7 november in de Olifantstraat.

LEES OOK. Man met blonde pruik probeert twee jongens te ontvoeren in Ronse: “Slachtoffer werd enkele meters meegesleurd, maar kon weglopen”

Die straat ligt vlakbij de Elzeelsesteenweg. Exact twee weken later wandelde een jongen in de Sint-Pietersnieuwstraat toen hij een man achter zich opmerkte. De jongen stapte door, maar plots legde de man met blonde pruik zijn arm om de schouder en nek van de jongen. De jongen kon zich losrukken en naar zijn opa lopen die van om de hoek kwam.