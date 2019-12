Vrouw (86) betrokken bij zwaar ongeval met tractor

Zonnebeke - De 86-jarige S.V. uit Zonnebeke was dinsdagavond omstreeks 18.45 uur op pad met haar wagen toen het langs de ‘s Graventafelstraat in Passendale, ter hoogte van het tankstation, plots helemaal verkeerd liep.

De vrouw , die vanuit de richting Ieper kwam aangereden, week om een onduidelijke reden plots van haar weg af. Op dat ogenblik kwam de 64-jarige P.H. uit Langemark met zijn tractor met aanhangwagen vanuit de richting Roeselare aangereden. De tractorbestuurder kon een botsing niet ontwijken. Verschillende buurtbewoners werden opgeschrikt door een luide knal en snelden naar buiten om te zien wat er precies gebeurd was. De wagen van de vrouw was nabij het tankstation tot stilstand gekomen.

De vrouw zat gekneld in haar zwaar beschadigde wagen. Verschillende brandweerposten snelden onmiddellijk toe. De brandweer kon de vrouw uit haar penibele situatie bevrijden. Nadat ze ter plaatse door de hulpdiensten de eerste zorgen werd toegediend, vertrok ze met een ambulance naar het ziekenhuis in Roeselare. “De toestand van de vrouw was op het ogenblik dat ze weggevoerd werd nog heel onduidelijk”, aldus brandweerofficier Lieven Delva van de brandweer van Zonnebeke. De tractorbestuurder kwam bij het ongeval met de schrik vrij.

Zijn voertuig liep wel heel grote schade op. Beide voorwielen stonden na de aanrijding schuin. Door het ongeval was de ‘s Graventafelstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Het parket stelde een deskundige aan om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.