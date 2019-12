Drie vreemde figuren woonden decennialang in een overwoekerde ruïne, hun koninkrijk bleek één grote leugen

De drie vreemde figuren die decennialang in een overwoekerde ruïne in het centrum van New Delhi woonden, waren wat overbleef van de koninklijke familie van het verdwenen Noord-Indische rijkje Avadh. Althans, dat wilden ze iedereen graag laten geloven. Maar de dood van een gevlucht familielid in Engeland heeft definitief een einde gemaakt aan een halve eeuw leugens en op hol geslagen fantasie.