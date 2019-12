Zorgcentrum na Seksueel Geweld van Brussel ontving dit jaar al 508 klachten

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van Brussel, dat verbonden is aan het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, heeft dit jaar al 508 klachten van seksueel geweld ontvangen. Dat maakt Brussels gemeenteraadslid en voorzitter van het CMU Sint-Pieter Mohamed Ouriaghli (PS) maandag bekend na een vraag van gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V).

Op zondag 24 november kwamen 10.000 mensen in Brussel de straat op voor een betoging tegen geweld tegen vrouwen. In het licht daarvan wilde gemeenteraadslid Bianca Debaets weten hoe het staat met de slachtoffers van seksueel geweld in Brussel en hoeveel aanmeldingen het ZSG van Brussel sinds zijn oprichting in november 2017 had ontvangen.

Gemiddelde leeftijd

In 2017 waren er dat in de eerste twee maanden waarin het open was 79, in 2018 steeg dat aantal naar 474 en dit jaar zit het ZSG in Brussel al aan 508 ontvangen klachten. “De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 24 jaar en 30 procent is jonger dan 18. Een op de twee van hen dient uiteindelijk een klacht in”, vertelt gemeenteraadslid Ouriaghli.

Het ZSG biedt aan de slachtoffer onder meer medische zorg, een forensisch onderzoek voor het vaststellen van letsels, psychologische ondersteuning, de mogelijkheid om klacht neer te leggen en ondersteuningsgroepen voor naast van slachtoffers.

De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene registreerde vorig jaar bovendien 3.796 gevallen van intrafamiliaal geweld. Het hoogste cijfer sinds vijf jaar.

“Hallucinante cijfers waar men even stil van wordt”, besluit gemeenteraadslid Debaets.