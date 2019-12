Gevangenisstraffen tot 3 jaar voor dealers die met drugs in gammele auto betrapt werden

Maasmechelen - Twee drugdealers die meermaals de Nederlands-Belgische grens overstaken om hun voorraad bij te vullen hebben gevangenisstraffen van drie en twee jaar gekregen. De beide mannen, een 35-jarige man uit Maasmechelen en een 38-jarige man uit Fléron, krijgen naast hun gevangenisstraf ook elk een boete van 8.000 euro.

De twee werden door de politie van Lanaken uit het verkeer geplukt toen ze met hun gammele Seat Leon de grens overstaken. Toen de man zijn venster naar beneden draaide, kwam er een sterke cannabisgeur uit de auto. De man overhandigde onmiddellijk een zakje met daarin twee gram cannabis aan de agenten.

In een opbergvak onder de bestuurderszetel werd ook een grote zak met meerdere kleine zakjes gevonden met in totaal 341 gram voorverpakte heroïne met een straatwaarde van 3.600 euro. Eén van de mannen had ook drie joints tussen zijn sigaretten steken.

Bestellingen

Tijdens de huiszoeking werd er nog een precisieweegschaal, enkele gsm’s, krimpfolie, zakjes en een lijst met namen en hoeveelheden gevonden. Volgens de drugsgerelateerde berichten die in de gsm’s werden aangetroffen reed de Maasmechelaar dagelijks meerdere keren naar Nederland om er heroïne te halen en bracht die vervolgens naar verschillende gemeenten in de provincie Luik. Onderweg contacteerde hij zijn vriend die de drugs daarna afleverde bij de gebruikers die bij de Maasmechelaar een bestelling hadden geplaatst.

Bij nazicht van de gegevens die de ANPR-camera’s aan de Nederlands-Belgische grens bleek dat de Maasmechelaar sinds 1 januari dagelijks meermaals de Nederlands grens overstak om zich te gaan bevoorraden.