Drie maanden cel met uitstel voor onopzettelijke brandstichting in Leuvens flatgebouw

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel voor onopzettelijke brandstichting in een Leuvens appartementsgebouw. Het pand liep zware schade op en drie bewoners liepen verwondingen op.

In een flatgebouw in de Blijde Inkomststraat ontstond op 14 december 2016 even na 18 uur een zware brand. Het 25 flats tellende pand raakte zwaar beschadigd. De twee bovenste van vier verdiepingen brandden volledig uit en het hele gebouw werd onbewoonbaar verklaard. Bij de evacuatie werden enkele bewoners op het dak uit hun netelige situatie bevrijd. Drie personen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen hadden rook ingeademd en een derde had brandwonden opgelopen.

Elektrisch vuur

De brand werd veroorzaakt door de bewoner van de derde verdieping. Jiri D. had een pan met frituurolie op een elektrisch vuur laten staan. Samen met een vriend wilde hij die avond frieten bakken, maar beide heren vielen in slaap. Ze werden gewekt door het vuur in de keuken, dat ze nog tevergeefs zelf probeerden te blussen. Het tweetal liep naar buiten en verwittigde de brandweer.

Volgens de branddeskundige waren D. en zijn vriend “wellicht beneveld door alcohol” en konden ze daardoor “niet adequaat reageren op de noodsituatie”. De rechter achtte het niet bewezen dat de beklaagde onder invloed van alcohol was. De man kreeg drie maanden cel, helemaal met uitstel. Jiri D. moet drie burgerlijke partijen vergoeden voor een totaalbedrag van 30.856 euro, grotendeels samen met KBC Verzekering.