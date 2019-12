Vlaams Belang huurde privévliegtuig om extreemrechtse politicus Matteo Salvini in België te krijgen

Salvini kwam met meer dan een uur vertraging aan in Antwerpen omdat hij daarvoor nog op een debat in de Italiaanse senaat was. Foto: EPA-EFE

De extreemrechtse politicus Matteo Salvini heeft maandag, op uitnodiging van Vlaams Belang, in Antwerpen een lezing gehouden. Ook aanwezig: een tweehondertal betogers, vooral van antiracismeorganisaties, en ook zogenaamde ‘sardienen’. In Italië zijn de ‘sardini’ ontstaan als protestbeweging tegen Salvini in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in januari.

Salvini had meer dan een uur vertraging, vanwege een debat in de Italiaanse senaat. Om hem desondanks in België te krijgen, had Vlaams Belang een privévliegtuig gecharterd dat hem rechtstreeks van Rome naar de luchthaven van Deurne bracht. Salvini, die tot de partij Lega behoort, was tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken. In die functie maakte hij zich in heel Europa berucht door schepen van ngo’s met geredde vluchtelingen aan de ketting te leggen.