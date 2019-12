“Vroeg of laat gebeurt er een onwaarschijnlijk tragisch ongeval”: waarom criminelen zich vaker van doelwit vergissen

Ekeren / Wilrijk -

De Oudebaan in Ekeren en de Oudebaan in Wilrijk. Twee straten in twee deelgemeenten van Antwerpen, op 20 minuten rijden van elkaar. Voor criminelen die gelinkt worden aan de Antwerpse drugshandel was de gelijkenis té groot. Want amper twee dagen nadat de woning van Marijke (74) beschoten werd in Ekeren, kreeg een autohandel in Wilrijk de volle laag. Alles lijkt erop dat de schutters hun vergissing wilden rechtzetten. “De nieuwe generatie drugscriminelen gaat steeds driester en minder voorbereid te werk. We kunnen enkel hopen dat er geen burgerdoden vallen”, zeggen specialisten.