Michael Verschueren schept duidelijkheid bij Anderlecht: “Vergeet die financiën, alleen het project telt”

Dinsdag spreekt Michael Verschueren met de Anderlecht-fans om de slechte resultaten uit te leggen en de filosofie/het project nog eens uit te leggen. Ondertussen sprak de Anderlecht-manager wel uitgebreid in de voetbalprogramma’s op tv. “We gaan in januari twee à drie versterkingen halen.”

Michael Verschueren verstopt zich niet. Als het slecht gaat met Anderlecht kruipt hij op de barricades. “De nederlaag op Oostende was het moeilijkste moment sinds ik één jaar geleden Anderlecht-manager werd”, aldus Verschueren. “We zitten in een buitengewoon diepe crisis.”

Bent u al bekomen?

“We moeten excuses aanbieden aan de fans. We brengen niet het voetbal dat we willen zien. Vooral het gebrek aan grinta. Daarover hebben we vandaag op Anderlecht gepraat met Kompany en Vercauteren. Ook iemand als Zetterberg moet met zijn ervaring aan de jonkies uitleggen wat de mentaliteit is om te winnen. Op speeldag 1 verloren we ook van KVO, maar toch dacht iedereen: wow, wat een voetbal. Nu was het compleet het tegenovergestelde.”

Gelooft u nog in het project Kompany?

“Absoluut. Nu nog meer dan gisteren en we gaan nooit de handdoek gooien. Vincent installeert een offensieve, mooie, maar complexe speelstijl. We proberen dat te integreren in onze jeugdopleiding en onze scouting zoekt jongens die in dat project passen. Misschien staat het pas over één of twee jaar op punt. Dan gaan we nog eens praten, maar ondertussen moeten we toch in staat zijn om competitief te zijn met de kern die we hebben.”

Kan Play-off 1 nog?

“Ik reken niet meer. Maar dit seizoen geven we niet op, hé. We willen zo snel mogelijk resultaten en Europees voetbal halen. Daarom is ook de bekermatch tegen Moeskroen donderdag extreem belangrijk. We vragen de fans om achter de ploeg te blijven staan als de jongens zich 100 procent geven.

Waarom volgen de resultaten niet?

“Vorig seizoen zat Anderlecht in crisis met die zesde plaats. Nu doen er nog twee spelers van vorig jaar mee. We hebben heel dat team weer omgevormd, maar helaas waren er veel blessures en daarom moesten we ook meer jonge spelers inpassen dan voorzien. Dat gaat met ups en downs. Genk heeft dat probleem ook een beetje.”

Zijn de transfers van deze zomer geslaagd. Nasri, Roofe, Vlap?

Vlap zit in een heel moeilijke periode. De omschakeling naar de Belgische competitie is niet evident, maar hij heeft veel potentieel. Net zoals Roofe die je nu nog niet kunt beoordelen na zijn blessure. Die heeft een mooie toekomst. Daarnaast zijn er Chadli, Van Crombrugge, en Kompany zelf natuurlijk. Hem terughalen was een stunt. Ideaal voor de toekomst van de club met zijn langetermijnvisie.”

U miste ook Vadis en Mbokani

“Vadis werd mij aangeboden, maar daar hapten we niet toe. En ik heb ook met de makelaar van Mbokani gepraat. Zijn salariseisen vonden we op dat moment niet realistisch. Natuurlijk heb je daar achteraf wat spijt van als je ziet hoe vaak die jongen scoort en hoe weinig hij geblesseerd is.”

Welke transfers gaat u in de winter doen?

We gaan 2 à 3 transfers doen, maar ik ga hier geen profielen opwerpen. En ja het klopt dat we niet meer over het netwerk van Frank Arnsesen beschikken, maar we wilden op een andere manier werken. Alle competente mensen in de club gaan mee beslissen. Kompany, Vercauteren, jeugddirecteur Kindermans, Pär Zetterberg. Als er geen consensus is nemen we die speler niet.”

Is er genoeg geld? 27 miljoen euro verlies

“Stop over de financiën. Alleen het project telt. De salarismassa hebben we onder controle. Ja, met de uitgeleende spelers hebben we 48 spelers in dienst, maar sommige contracten lopen af, de verhuurde spelers worden op Kums na niet meer door ons betaald en de geblesseerde spelers zitten ook in een ander systeem.

Wordt Marc Coucke niet ongeduldig en gaat hij zich niet moeien met transfers?

“Sinds ik manager ben heeft Marc zich nog nooit gemoeid. Hij moet wel zijn fiat geven voor de financiën, maar daar stopt het. Ik ben overtuigd dat Marc Coucke geduldig zal zijn tot het succes zal komen. Als ondernemer wil hij natuurlijk dat het sneller gaat, maar hij is heel geëngageerd.”

Uw transfers moeten er in januari wel boenk op zijn.

“Klopt, maar bij Anderlecht spelen is nog wat anders dan bij een andere club. De jongeren hebben veel krediet, maar oudere spelers zoals Zulj worden al eens sneller geviseerd. Zulj was in Oostenrijk veel beter dan nu bij ons. Hopelijk komt het er nog uit. Kums is een beetje hetzelfde verhaal. Hij verdeelt nu het spel bij Gent, maar vorig seizoen kon hij Anderlecht niet doen draaien. Het is dus allesbehalve evident.”

Is er nog geen ruis tussen Kompany en Vercauteren?

“Toen Vincent vond dat hij iemand nodig had met meer ervaring in de Belgische competitie, heb ik met Frankie gebeld en die heeft daarna 4 uur samen gezeten met Kompany. Hij neemt wel de eindbeslissingen, maar doet dat in lijn met de uitgestippelde filosofie. Iedereen gelooft daarin. Voor de fans moeten we blijven doorzetten.”