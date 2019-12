Ze houden alle vier van roeien, en eentje ook van jongens: online fotocampagne moet taboe rond holebi’s in sportclubs doorbreken

Gent -

Vier jonge roeiers die op hun blote borst ‘same sport, different sexuality’ hebben geschreven: het is het beeld bij de online campagne van Simon (34), die zelf ook op de foto staat. Hij wil het taboe rond holebi’s in de sportwereld doorbreken. “Door holebi’s en hetero’s op één foto te tonen, toon je de aanvaarding binnen de groep.” Experts juichen zijn initiatief toe.