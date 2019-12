Open VLD trekt zich niets aan van aanvallen van N-VA en CD&V: “Wij zullen zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet”

De liberalen trekken zich niets aan van de forse kritiek van N-VA en CD&V. In een informatieronde is het de normaalste zaak dat je gaat ­praten met andere partijen, klinkt het als het gaat over de geheime vergadering met de rest van paars-groen. En neen, ze hebben nog geen keuze gemaakt of ze in zo’n regering stappen. “Wij zullen als partij zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet.”