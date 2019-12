Vintage Radja Nainggolan: staalhard binnenjassen van buiten de zestien

Speler van de Maand in november, opnieuw aan het kanon op 2 december: Radja Nainggolan blijft in bloedvorm bij Cagliari. De middenvelder bracht zijn ploeg met een geweldige knal terug in de wedstrijd op bezoek bij Sampdoria.

Radja Nainggolan ontving voor de match zijn trofee als Speler van de Maand in november. Het inspireerde de middenvelder tot de aansluitingstreffer tegen Sampdoria. En wat voor een. Een ouderwetse knal verdween onhoudbaar in de hoek. Cagliari boog de 1-3 achterstand om in een spectaculaire 4-3 overwinning en blijft zo knap vierde in de Serie A.