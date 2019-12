Marktkramers betalen meer voor stroom, maar krijgen er minder: “Soms is het vechten voor een stopcontact”

Antwerpen -

Afgelopen zaterdag was het opnieuw prijs. Een van de elektriciteitskasten aan het theaterplein begaf het waardoor een aantal marktkramers een tijd technisch werkloos was. Twee uur later konden ze pas beginnen verkopen. “Dat gebeurt veel te vaak en we betalen er alleen maar meer voor”, klinkt het bij Soraya Hasnouni-Alaoui van marktkraam van Rungis Fish.