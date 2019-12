Fatjon (33) vertimmert zelf oude bowlingbaan tot tafels voor zijn bistro: “Na koken is hout mijn tweede passie”

Gent -

De stoeltjes in Bistro Illyrian stonden vorig schooljaar in het eerste leerjaar van Sint-Paulus in Sint-Denijs-Westrem. Nog sterker: de tafels waren ooit een bowlingbaan in Apeldoorn. “Koken is mijn eerste passie,” zegt chef Fatjon Alia (33), “en hout­bewerking mijn tweede. Ik wilde géén nieuw hout in mijn restaurant.”