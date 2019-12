Neemt Club binnenkort afscheid van Mbaye Diagne? Galatasaray zet de deur opnieuw open

Zaterdag nam de politie de Rolls Royce van Mbaye Diagne (28) in beslag omdat hij onverzekerd rondreed. Sinds Galatasaray aan de Club-spits te kennen gaf dat een terugkeer in januari mogelijk is, valt er in Brugge geen land meer met hem te bezeilen.

Na de penaltyfarce tegen PSG staat Mbaye Diagne nog altijd aan de kant bij Club Brugge. Vorige week voor het CL-duel tegen zijn moederclub Galatasaray nodigde de Turkse club wel zijn entourage uit om te praten over zijn toekomst. Zijn makelaars vonden dat Diagne daarbij ook best aanwezig was en dus reisde de Senegalese spits op eigen houtje naar Istanbul. Het gesprek met Galatasaray was positief. De inhoud kwam hierop neer: “We willen je contract respecteren. De kans bestaat dat we je in januari terughalen.”

Diagne ligt nog tot 2023 vast in Istanbul. Galatasaray zit met twee geblesseerde spitsen – Falcao en Andone – en heel wat schulden. De uitgeleende Diagne terughalen, lijkt dus de beste optie. De spits bekeek in Turkije nog de CL-match tegen Club, maar sinds hij hoorde over de potentiële terugkeer kon blauw-zwart hem helemaal niet meer schelen. Hij is van god los.

Rolls Royce in beslag genomen

Mbaye Diagne keerde behoorlijk arrogant tegen alle Club-medewerkers terug naar Brugge. Daarom zette trainer Philippe Clement hem definitief buitenspel. Hij mag zelfs niet meer meetrainen. Diagne trekt zich van niets of niemand nog iets aan. Zo reed hij zaterdag met zijn peperdure Rolls Royce door de straten van Knokke. De politie liet hem stoppen, want zijn wagen met buitenlandse nummerplaat was niet verzekerd. Diagne was erg misnoegd, maar de Rolls Royce werd in beslag genomen tot de bolide verzekerd is.

Diagne zijn vrouw had nochtans herhaaldelijk rondgebeld naar verschillende mensen om haar man te helpen met het papierwerk. Alleen luisterde de aanvaller ook niet naar haar. Hij wilde liever alles zelf regelen, maar daar kwam dus niets van in huis.