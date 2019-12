Opnieuw onvrede in Antwerp: Bölöni en laatkomer Lamkel Zé kibbelen op training

Een aanvaring bij Antwerp: niks nieuws onder zon, maar het was gisteren opnieuw van dat. Didier Lamkel Zé (23) ging verbaal in de clinch met Laszlo Bölöni.

De kiem werd zondag al gelegd toen Lamkel Zé enkele minuten te laat op het oefenveld arriveerde. Toen Bölöni daar iets van zei, confronteerde Lamkel Zé hem met zijn kritische uitspraken van vorige vrijdag, waarmee hij niet gediend was. Bölöni had de winger tegen KV Mechelen op de bank gezet en legde na afloop uit waarom. “Didier speelde een zwakke match tegen Gent en ik heb de indruk dat zijn oproeping voor Kameroen hem geen deugd gedaan heeft. Hij kwam ook ziekjes terug. Enfin, dat zei hij toch…”

Gisteren waren beiden hun woordenwisseling van zondag nog niet vergeten: Bölöni en Lamkel Zé kibbelden nog wat verder. Lamkel Zé werd wel opgenomen in de selectie voor de bekermatch van vanavond. Afwachten of hij in actie komt.