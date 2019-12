Verliest Gaëtan Coucke basisplaats aan 17-jarige keeper bij Genk? “Vandevoordt speelt in de beker, net zoals de vorige keer”

Bij RC Genk staat vanavond Maarten Vandevoordt (17) onder de lat. “Maarten speelt in de beker. Dat was ook al zo in de vorige ronde in Ronse”, zegt coach Hannes Wolf.

Zo ontmijnt Wolf de situatie rond Gaëtan Coucke, die op zijn 21ste in een moeilijke periode zit. Zowel tegen Salzburg als tegen STVV ging hij in de fout, hij kan dus wat mentale rust gebruiken. Wolf had intussen al een individueel gesprek met hem. “Dit is geen makkelijke periode voor hem, maar iedereen maakt zoiets mee op een bepaald moment in zijn carrière. Gaëtan gaat daar goed mee om.”

Jacky Mathijssen is de geschikte man om de situatie in te schatten. Hij is zowel ex-keeper als coach van de nationale ploeg U19 en daar staat Maarten Vandevoordt in doel. “Eigenlijk is dat een jaar te vroeg, want Maarten is nog U18. Maar hij staat op zijn leeftijd al enorm ver. Technisch is hij nu al bijzonder compleet. Hij kan heel goed uitvoetballen, maar voor mij blijft het nog belangrijker dat hij heel goed ballen kan stoppen. Bovendien straalt hij rust uit en is hij leergierig.”

Mathijssen vreest niet dat Vandevoordt zal bezwijken onder de druk op de Bosuil. “Die jongens laten dat makkelijk van zich afglijden. Meer nog: zij kunnen zich heel goed opladen voor één wedstrijd. Daarom moet het zaterdag opnieuw aan Coucke zijn.”