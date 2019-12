Geen ‘vers’ middagmaal meer in OCMW-zorgcentra: “Nochtans is dat hoogtepunt van de dag voor onze bewoners”

Gent -

Eind volgend jaar eten alle bewoners van de Gentse OCMW-rusthuizen opgewarmde kost uit één centrale keuken die twee keer per week levert aan alle woonzorgcentra. Nu wordt nog apart gekookt in elk woon-zorg­centrum. “Voor veel bejaarden is het middagmaal nochtans het hoogtepunt van de dag”, zegt Tom De Meester van PVDA. Schepen Rudy Coddens (SP.A): “Het eten blijft even lekker. We willen de maaltijdbeleving zelfs verhogen.”