Bologna-coach Sinisa Mihajlovic vecht al vijf maanden tegen acute leukemie: heel Italië leeft mee met de “smerigste man in het voetbal”

Geen zege die dit weekend méér deugd deed dan de 1-2 van Bologna bij Napoli in de Italiaanse Serie A. Met de groeten van Sinisa Mihajlovic (50), de trainer van Bologna die al vier maanden vecht tegen acute leukemie. Vorige week verscheen de zwaar getekende Serviër voor het eerst sinds lang weer in het openbaar en dat miste zijn effect niet op de spelers. “We hopen dat we hem gelukkig hebben gemaakt, want hij kan héél kwaad worden.”