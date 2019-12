Mbokani wijst (rijke) Oezbeekse kampioen af

Zo hengelde Pakhtakor Tashkent FK, dat zich net onder trainer Shota Arveladze (ex-Ajax) voor de twaalfde keer tot landskampioen van Oezbekistan kroonde, naar de topschutter van Antwerp. Hij zou er nog wat meer kunnen verdienen dan op de Bosuil. Het is dan ook de nieuwste club van miljardair Alisher Usmanov, die aandelen had bij Arsenal en twee jaar geleden Anderlecht probeerde te kopen. Maar geld is het enige argument om op zo’n voorstel in te gaan, want van de Oezbeekse ‘Super League’ of zelfs de Aziatische Champions League ligt een speler als Mbokani natuurlijk niet wakker. Hij vond het voorstel echter niet interessant genoeg en het bestuur liet ook verstaan dat hij niet te koop is.(dvd)