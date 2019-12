Horlogemaker mag kunstwerk niet verknippen

De Deense kunstenaar Tal R heeft zijn slag thuisgehaald. De rechtbank verbiedt uurwerkmakers Dann Thorleifsson en Arne Leivsgard om Tal R’s kunstwerk Paris Chic te verknippen en te gebruiken op de wijzerplaat van hun nieuwe uurwerkencollectie Letho, die ze aan 1.400 euro per stuk zouden verkopen. Ze hadden gemikt op 300 Paris Chic-uurwerken. Dann Thorleifsson en Arne Leivsgard hadden het doek deze zomer voor 80.000 euro gekocht. “We wilden bewust een duur kunstwerk verknippen voor onze horloges”, zeiden de twee. “Maakten we onze horloge met een doek van 100 euro, dan wilde niemand het.” De twee hebben trouwens al drie andere kunstwerken verwerkt voor een wijzerplaat.

Tal R was naar de rechtbank gestapt omdat hij het vond dat de horlogemakers zijn kunstwerk wijzigden en dan weer op de markt brachten. “Dat iemand een werk van mij koopt en weer doorverkoopt of zelfs vernietigt, dat kan ik accepteren. Maar niet wat deze twee heren doen.” De rechtbank is hem dus gevolgd. Het evenement waarop de horlogemakers het doek zouden verknippen is meteen ook afgelast.(pom)