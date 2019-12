Verliezen Play Sports straks voetbalrechten

Voor het huidige contract betaalde MP & Silva in 2014 80 miljoen euro per jaar. Het Italiaanse mediabedrijf verkocht de rechten door aan Telenet en Proximus voor 70 miljoen euro per maar kreeg ze in het buitenland niet kwijt. MP & Silva heeft daar dus zijn broek aan gescheurd en zal wellicht niet meer mee bieden.

In de nieuwe tender die de Pro League heeft uitgeschreven voor de periode vanaf komende zomer tot 2024 of 2025 willen de professionele profclubs toch meer dan die 80 miljoen. Daarom lanceerde ze voor het eerst een tenderprocedure voor de mediarechten voor maar liefst 5 competities: Jupiler Pro League (1A), Proximus League (1B), Supercup, Beker van België én Women’s Super League (vrouwen).

Nog een nieuwigheid is dat de paketten ‘platformneutraal’ worden aangeboden. Dat betekent dat niet uitsluitend de gebruikelijke televisiezenders of -kanalen in de biedingen worden betrokken, maar ook internetsites of nieuwe kanalen zoals Netflix. Die kan je bekijken via de smart-tv of app. Zo kan de kijker ook meteen doelpunten, prangende fasen,... tijdens de wedstrijd op de telefoon herbekijken. Daarvoor kan je een apart abonnement nemen. Je hebt in dat geval geen decoder van Telenet of Proximus meer nodig. Zo kan er een revolutie in het uitzenden van voetbalwedstrijden uit de Belgische competitie ontstaan.

- op internet ‘bijna live’ kijken naar de hoogtepunten

Kapers op de kust

De kandidaten kunnen uit alle hoeken komen. Het Spaanse Mediapro, het Amerikaanse Fox (ook al in Nederland), het nu al aanwezige Eleven Sports, telecomoperator Orange, de internetsite DAZN, krantenwebsites, zelfs Facebook en Google,... ze worden allemaal gezien als kandidaat-rechtenhouders.

“Met de integratie van de Women’s Super League maken we bovendien ook een duidelijk statement”, zegt Pierre François, CEO van de Pro League. “Dat de Women’s Super League vanaf volgend seizoen wekelijks.” Er moet nog wel een koper opduiken voor deze nieuwigheid.

Die nieuwe tender bevat liefst 11 verschillende loten. Gaande van klassieke pakketten, zoals de live-uitzendingen, samenvattingen (nu op de commerciële zender Vier) en de maandagtalkshow (nu Extra time) tot een aantal nieuwe aanbodformules. De tenderprocedure loopt tot half januari. Kandidaat-rechtenhouders hebben dus zes weken de tijd om de elf verschillende loten te bestuderen en voor één of meerdere ervan te bieden.

Het pokeren kan beginnen. Telenet en Proximus TV lieten weten niet meer dan de huidige 80 miljoen te willen betalen. Anderen laten doorschemeren geen interesse te hebben in de samenvattingen. Maar of dat allemaal waar is en geen mistgordijn?