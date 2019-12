Dit jaar al 10.676 faillissementen

In de eerste elf maanden van dit jaar zijn 10.676 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er al meer dan in heel 2018 samen. Toch ligt de verklaring niet zozeer bij the economy, stupid...

Dit jaar ging al bijna een vijfde meer bedrijven failliet (+18,9 procent) dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon. Daarbij gingen 19.451 jobs voor de bijl, een stijging met 10 procent. Volgens Graydon houdt 2019 qua faillissementen gelijke tred met recordjaar 2013. Het ziet ernaar uit dat dit jaar het op een na hoogste faillissementsjaar ooit zal worden.

Toch zegt dat niet zoveel over de toestand van onze economie, klinkt het bij Graydon: uit onderzoek blijkt dat vooral enkele wetswijzigingen aan de basis liggen van de hoge cijfers. Sinds kort kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s en vrije beroepen over de kop gaan en zodoende een tweede kans krijgen via een doorstart. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze van de wetgever hebben gekregen om zogeheten ‘spookbedrijven’ op te doeken. (krs, blg)