Groen wil betere toegankelijkheid openbaar vervoer

Zorg ervoor dat mensen met een beperking die de trein willen nemen minder lang op voorhand moeten reserveren. Die oproep lanceert Groen niet toevallig vandaag, op de internationale dag van mensen met een beperking. “In de dertien stations die 10.000 reizigers per dag vervoeren, zou er altijd permanentie moeten zijn, zonder reservatie”, zegt Groen-Kamerlid Kim Buyst. “In kleinere stations moet de reservatietermijn, die nu vaak 24 uur is, omlaag.”

Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, heeft intussen al aangekondigd dat ze Nederlandse expertise heeft binnengehaald om de toegankelijkheid te verhogen. In België is slechts een station op de drie vlot toegankelijk voor mensen met een beperking. In Nederland is dat twee op de drie en daar maakt de overheid er werk van om dat tegen 2025 op te trekken naar 99 procent.

“Het is goed dat ook de NMBS zich wil spiegelen aan Nederland, maar het tempo moet omhoog”, zegt Buyst. “Daarom roepen we de NMBS op om meteen werk te maken van enkele kleine aanpassingen. Als een trein afgeschaft wordt, bijvoorbeeld, moet iemand met een beperking een nieuwe aanvraag voor assistentie doen. Dat is absurd. De NMBS zou hen op de eerstvolgende trein moeten helpen.”(mvdr)